"Es hat mich immer geärgert: Was kann ich allein schon gegen den Klimawandel tun?", fragte sich der 19-jährige Leonhard Ditachmair nach der mit Auszeichnung bestandenen Matura an der HAK Linz-Auhof, wo er zuletzt zwei Jahre Schulsprecher war. Als nun der Start seines Zivildienstes als Gedenkdiener in Frankreich näher rückte, beschloss er, statt einen Flug zu buchen, es seinem Vater gleichzutun: Der war auch in jungen Jahren von Österreich nach Paris geradelt.