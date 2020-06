Mit dem neuen Freizeit-Ticket durch Oberösterreich

Um 24,90 Euro einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln durch ganz Oberösterreich, das bietet das neue Freizeit-Ticket des Oberösterreichischen Verkehrsverbunds (OÖVV). Bis zu zwei Erwachsene und vier Kinder können mit Bus und Bahn Oberösterreich erkunden, eine Familie müssen sie dabei aber nicht sein. Ab morgen sind die fast bei allen Verkehrsmitteln gültigen Tickets erhältlich.

"Wegen Corona wird es heuer weniger Reisen in die Ferne geben, der Urlaub im Land wird attraktiver. Das kommt der Nutzung des Freizeit-Tickets entgegen", sagt Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner (FP). Die neue Netzkarte sei der erste Schritt, um Tourismus und umweltschonenden Verkehr zu verbinden.

Beliebtes Ausflugsziel

"Jeder zweite Gast in Oberösterreich kommt aus dem Inland, allen voran die Oberösterreicher selbst, gefolgt von Niederösterreichern und Wienern. Mehr als 445 Millionen Euro geben die Ausflügler dabei aus", sagt Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Markus Achleitner (VP).

Er erhofft sich vom Freizeit-Ticket zusätzliche Anreize für den Ausflugstourismus in Oberösterreich. Achleitner rechnet heuer mit Einnahmen von knapp einer halben Milliarde Euro. "Die Anreise mit den Öffentlichen ist spannend und kann gerade für Kinder Teil des Ausflugserlebnisses sein", sagt Achleitner. Der Preis für das Freizeit-Ticket liegt bei 24,90 Euro, OÖVV-Geschäftsführer Herbert Kubasta rechnet im ersten Jahr mit 30.000 bis 50.000 verkauften Karten. Erhältlich sind sie über die Info-App des Verkehrsverbunds, in Regionalbussen, an den Fahrkartenautomaten der Linz AG Linien und bei den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB).

Die Einführung des Tickets ist Teil der Kampagne "Drinnen ist nicht draußen. Komm raus und erlebe Oberösterreich" des Oberösterreich Tourismus. "Unser Land bietet so viele Attraktionen. Um die Schönheit der Natur zu erhalten, lautet die Botschaft, das Auto daheim stehen zu lassen und mit Zug oder Bus anzureisen", sagt Geschäftsführer Andreas Winkelhofer.

Das ist das neue Ticket

Die erste Tages-Netzkarte für den gesamten öffentlichen Verkehr in Oberösterreich kostet 24,90 Euro.

Zu kaufen gibt es das Ticket über die Info-App des Oberösterreichischen Verkehrsverbunds, direkt in den Regionalbussen, an den Fahrkartenautomaten der Linz AG Linien und an allen Verkaufsstellen der Österreichischen Bundesbahnen.

Benutzen können die Karte bis zu zwei Erwachsene und vier Kinder unter 15 Jahren, sie ist nicht an die Familienkarte gebunden.

Sie gilt von Montag bis Freitag werktags von 9 bis 24 Uhr und an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen ganztägig im gesamten Verbundraum Oberösterreich.

Gültig sind die Tickets im Stadtverkehr, in Regionalbussen, Stern&Hafferl-Lokalbahnen, Nah- und Regionalverkehrszüge der ÖBB (S-Bahn, Regionalzug, Regional Express) in Oberösterreich. Nicht gültig sind sie in Fernverkehrszügen (InterCity, EuroCity, EuroNight, Railjet, Nightjet, Westbahn) und der Linzer Pöstlingbergbahn.

Artikel von Michael Schäfl