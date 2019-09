Mit dem Kind ins Kino - Bis zu 37 Prozent Preisunterschiede

Zwei Karten - für einen Erwachsenen und ein zwölfjähriges Kind - samt Popcorn und Cola kommen für eine Nachmittagsvorstellung am Wochenende im günstigsten Fall auf 18,50 Euro. Der Spaß kann aber auch um 37 Prozent mehr, nämlich 25,30 Euro kosten.

Die Konsumentenschützer verglichen die Preise in 13 Lichtspielen im ganzen Bundesland - in kleinen Kinos wie in größeren Filmtempeln. Gekauft wurden Karten in der letzten Reihe sowie eine mittlere Portion Popcorn und ein halber Liter Cola. Das Erwachsenen-Ticket gab es von sieben bis 9,50 Euro, jenes für Kinder von 6,50 bis 8,50 Euro. Die Verpflegung schlug mit 4,50 bis 7,90 Euro zu Buche.

Sparen können Cineasten mit Familientickets, die es in etlichen Kinos gibt. Damit wird die Karte für einen begleitenden Elternteil günstiger. Mehr zu zahlen sind für Filme mit Überlänge - je nach Dauer von 50 Cent bis zwei Euro - und für 3D-Filme - ein bis 2,50 Euro. Die AK rät, sich über Ermäßigungen und besondere Kinotage mit vergünstigten Preisen zu informieren.

Das gesamte Ranking:

Kinotreff Leone, Bad Leonfelden: 18,50 Euro

Stadtkino Grein: 19,50 Euro

Stadtkino Gmunden: 20,70 Euro

Citykino Steyr: 21,- Euro

Star Movie Peuerbach: 21,20 Euro

Star Movie Regau: 21,20 Euro

Star Movie Ried: 21,20 Euro

Star Movie Steyr: 21,20 Euro

Star Movie Wels: 21,20 Euro

Diesel Kino, Braunau: 23,60 Euro

Cineplexx Linz: 23,70 Euro

Hollywood Megaplex, Pasching: 25,30 Euro