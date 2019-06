Mit dem Fahrrad zu den Krokodilen

Mit einem zweiten Platz beim Steyrer City Kriterium konnte Lukas Kaufmann aus Kronstorf kürzlich aufzeigen. Ein Etappenrennen im Dschungel von Costa Rica hat er heuer auch schon absolviert. Aber das alles dient der Vorbereitung. Denn die legendäre Crocodile Trophy in Australien hat der 25-Jährige als sein Saisonziel definiert.

Kaufmann fährt seit seinem achten Lebensjahr Mountainbike und hat als Jugendlicher einige Landesmeister-Titel im Cross Country gewonnen. Nach Matura und Bundesheer spezialisierte er sich auf lange Renndistanzen. Seit Anfang dieses Jahres ist er Profisportler. „Nebenbei mache ich noch die Ausbildung zum Mountainbike-Guide und zum Fitness- und Gesundheitstrainer“, ergänzt er.

Als „Botschafter der Salzkammergut MTB Trophy“ war Kaufmann heuer bereits bei einem Etappenrennen in Costa Rica mit am Start: „Zur Akklimatisierung sind wir zuerst ein kürzeres Rennen an der Küste gefahren, bei unglaublicher Hitze und Luftfeuchtigkeit“, sagt der 25-Jährige im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Danach ging es zurück in die Hauptstadt San José auf rund 1000 Meter Seehöhe und von dort aus in Tagesetappen in den Dschungel hinaus. Platz 25 am Ende war ein Ergebnis, mit dem er zufrieden nach Hause fliegen konnte.

Nach der Salzkammergut Trophy Mitte Juli auf der A-Strecke mit 211 Kilometern und 7000 Höhenmetern arbeitet er jetzt auf ein großes Ziel zum Saisonabschluss hin: die beinharte Crocodile Trophy mit acht Etappen, mehr als 1000 Kilometern und 15.000 Höhenmetern durch Australien.

Dafür wird auch jetzt schon trainiert, an manchen Tagen auch sieben bis acht Mal den Pfenningberg hinauf mit 400 Watt Belastung. „Die Belohnung für die Schinderei sind dann Erlebnisse wie am letzten Berg in Costa Rica – da war eine Stimmung wie bei der Tour de France mit so vielen Zuschauern und viel Applaus“, sagt Kaufmann und freut sich schon auf den nächsten Renneinsatz.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Oberösterreicher des Tages Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.