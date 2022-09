Mit dem E-Bike durch Oberösterreich: Das war der eRush 2022

Kaufmann und Ex-Biathlet Julian Eberhard waren die Ehrengäste beim ersten eRush durch Oberösterreich. 35 Teilnehmerinnen und Teilnehmer machten sich am Freitag und Samstag bei regnerischem Wetter mit ihren E-Bikes auf den Weg. Vom Böhmerwald entlang der tschechischen Grenze, durch das Mühlviertel, vorbei an der Landeshauptstadt bis nach Kronstorf, dem Heimatort von Kaufmann. „Am ersten Tag haben wir 1600 Höhenmeter und 100 Kilometer zurückgelegt, am zweiten 90 Kilometer und 1200 Höhenmeter. Der guten Stimmung konnte auch das Wetter nichts anhaben“, sagte Organisator Hans-Peter Kreidl.

Am Samstag ging es zunächst hinauf auf die GIS und von dort weiter Richtung Kirchschlag und Hellmonsödt. Über die "Oberbairing-Runde“, die im hügeligen Gelände um Steyregg herumführt, machten sich die E-Biker auf den Weg nach Kronstorf. Profi-Mountainbiker Kaufmann war auch ohne elektrische Unterstützung der erste, der dort ankam.

Alle Infos zur Veranstaltung: e-rush.eu

Bildergalerie: Das war der erste eRush