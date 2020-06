Mit Coronavirus infizierte Schülerin war in Öffis unterwegs

Bild: LIZABETH MENZIES (Centers for Disease Control and )

Der Krisenstab des Landes ersucht nun daher alle Passagiere, die auf der selben Strecke und zur selben Zeit gefahren sind, ihren Gesundheitszustand genau zu beobachten und im Fall von Symptomen 1450 anzurufen: Die Schülerin fuhr am 22. und am 23. Juni jeweils um 7.15 Uhr mit der Buslinie 483 von der Haltestelle Thalheim bei Wels/Aigenstraße bis Sattledt/Schule. Die Rückfahrt erfolgte an beiden Tagen um ca. 13.30 Uhr mit der Buslinie 455. Eine Maske hat die Schülerin laut der APA nicht getragen.