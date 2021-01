Mit bekanntem TV-Titel Wertgegenstände ergaunert

Die Bande schaltete im Zeitraum von Juni 2020 bis August 2020 mehrmals farbige, viertelseitige Inserate in einem österreichischen Printmedium und verwendete dazu missbräuchlich den bekannten TV-Titel "Bares für Rares". Die Männer - zwei Polen (40 und 19 Jahre), zwei Deutsche (39 und 20 Jahre) sowie ein 39-Jähriger unbekannter Herkunft - warben mit dem Ankauf von Goldschmuck in Kombination mit dem von Pelzmänteln zu Höchstpreisen. Zur Abwicklung der Geschäfte mieteten die Beschuldigten im Bezirk Vöcklabruck ein Geschäftslokal an.

Den Opfern wurde vorgespiegelt, dass sie für ihre als angeblich unverkäuflich geltenden Pelzmäntel bis zu 2.500 Euro erhalten würden. Wegen der in Aussicht gestellten Summe akzeptierten diese den geringen Kaufpreis der Wertgegenstände. Zum anschließenden Ankauf der Pelzmäntel kam es jedoch nie.

Bisher sind elf Geschädigte bekannt. Der Schaden liegt mindestens im fünfstelligen Eurobereich.

