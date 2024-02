Mit Bagger überschlagen: 67-Jähriger starb bei Forstunfall in Niederthalheim

Es ist bereits der dritte tödliche Unfall bei Forstarbeiten in Oberösterreich im Februar: Bei Arbeiten in einem Waldstück im Gemeindegebiet von Niederthalheim (Bezirk Vöcklabruck) verunglückte ein 67-jähriger Einheimischer am Dienstagvormittag tödlich. Der Mann fuhr mit einem Raupenbagger auf einer steilen Böschung, als das Schwerfahrzeug wegen des starken Gefälles plötzlich ins Rutschen geriet. Der Bagger überschlug sich und kam auf dem Dach zu liegen.

Der 67-Jährige wurde in dem Fahrzeug eingeklemmt. Erst die Einsatzkräfte der Feuerwehren Atzbach, Niederthalheim, Penetzdorf und Schwanenstadt konnten ihn aus dem Bagger befreien. Während der Rettungsmaßnahmen war der Mann nicht ansprechbar. Für ihn kam jede Hilfe zu spät: Der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen, teilte die Polizei am Dienstagabend mit.

Erst in der Vorwoche war es in Oberösterreich binnen zweier Tage zu zwei tödlichen Forstunfällen gekommen: Am Dienstag starb ein 75-Jähriger in Rainbach (Bezirk Freistadt) bei Arbeiten im Wald, tags darauf verunglückte ein 46-Jähriger im Gemeindegebiet von Innerschwand am Mondsee tödlich.

Lokalisierung: Niederthalheim liegt im Bezirk Vöcklabruck

