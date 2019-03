Mit Baby in Abstellraum gesperrt: Welser schildert brutalen Überfall

WELS. Nach einem Überfall auf ein Paar mit Baby in dessen Wohnung in Wels, bei dem unter anderem Krypto-Geld im Wert von 210.000 Euro erbeutet wurde, waren beim Prozess am Donnerstag die Opfer am Wort.

Das Paar war von dem Erlebten sichtlich schwer gezeichnet. Der selbstständige Kryptowährungsbroker schilderte, er habe seit der Tat große Angst um seine Familie. Dass das Urteil in dem Prozess noch am Donnerstag gefällt werden würde, galt am frühen Nachmittag als sicher.

Der Broker berichtete, er sei von seinem Schwager schon eine Woche vor dem Überfall informiert worden, dass er von einer Person gesucht werde, weil er sich betrogen fühle. Er habe sich nicht schuldig gefühlt und auch nicht die Polizei eingeschaltet, weil er geglaubt habe, mit einem Gespräch lasse sich alles klären.

Mutter an Haaren ins Schlafzimmer gezerrt

Doch am 19. Juni sei ein vermeintlicher Paketzusteller vor der Wohnungstür gestanden. Als er mit seinem neun Monate alten Baby in einer Tragtasche an der Brust geöffnet habe, sei er mit einem Schlag zurückgestoßen worden und mehrere Männer seien hereingestürmt. Er sei samt Kind vorübergehend in einem Abstellraum eingesperrt worden, seine Lebensgefährtin an den Haaren ins Schlafzimmer gezerrt worden.

Auch sein Hund sei grausam misshandelt worden. Er habe die Zugangscodes für seine Laptops preisgeben müssen. Der Transfer der Kryptowährung habe rund eineinhalb Stunden gedauert. Danach zerstörten die Eindringlinge die Geräte, nahmen Markenkleidung an sich und zogen ab.

"Drohungen schlimmer als Schläge"

Während des gesamten Vorfalles sei das Paar für den Fall bedroht worden, dass es eine Anzeige bei der Polizei erstattet. Unter anderem wurde ihm in Richtung Baby gesagt, dann könne er gleich ein neues Kind zeugen. Einer der Täter war im Gegensatz zu anderen nicht maskiert und begründete dies damit, dass er keine Angst vor der Polizei habe.

Die Drohungen seien schlimmer als die Schläge gewesen, die er bekommen habe. Der Überfallene hat seither große Angst um seine Familie, er wage sich beispielsweise nicht mit dem Kind auf einen Spielplatz. Seine Lebensgefährtin machte unter Tränen gleichlautende Angaben über den Vorfall.

Angeklagte entschuldigten sich

Die Staatsanwaltschaft wirft den Männern erpresserische Entführung, schweren Raub, schwere Nötigung und schwere Erpressung vor. Erbeutet wurden Schmuck, Goldmünzen, Elektronikgeräte sowie teure Markenkleidung. Zudem transferierten die Täter laut Anklage noch in der Wohnung Kryptogeld im Wert von 210.000 Euro von den Konten des Traders weg. Dafür zwangen sie ihn, seine Codes zu verraten und hielten ihm sogar für eine Gesichtserkennung ein Smartphone vors Gesicht. Dann flüchteten sie und ließen das Paar gefesselt zurück - mit der Warnung, man werde anderen Familienmitgliedern etwas antun, wenn sie die Polizei einschalten würden.

Die Angeklagten entschuldigten sich alle bei ihren Opfern. Für einen überreichte sein Anwalt den Opfern ein Kuvert mit 5.000 Euro als Schadenersatz. Alle zusammen erkannten eine Gesamtschadenssumme von über 136.000 Euro - darunter die transferierte und nicht mehr auffindbare Kryptowährung - an und versprachen Wiedergutmachung. Auf die Befragung mehrerer Zeugen wurde verzichtet. So wurde das Beweisverfahren rasch beendet. Das Geschwornengericht dürfte damit noch am Donnerstag ein Urteil fällen.

