Mit Baby im Auto: Beifahrer griff Ex-Freundin ins Lenkrad und schlug sie

Die 25-jährige Frau lenkte den Pkw am Samstag auf der Mühlviertler Schnellstraße in Richtung Prag. Auf dem Beifahrersitz fuhr ihr gleichaltriger Ex-Freund mit, ihr gemeinsames sechs Monate altes Baby saß in einem Sitz auf der Rückbank.

Während der Fahrt soll der Mann seine Ex mehrmals mit dem Umbringen bedroht haben. Um seine Drohung zu unterstreichen, soll er ihr ins Lenkrad gegriffen und immer wieder leicht die Handbremse angezogen haben. Außerdem schlug er ihr mit der flachen Hand zweimal auf die Schläfe.

Die Lenkerin schaffte es in Freistadt von der Schnellstraße abzufahren, um bei der nächsten Polizeiinspektion anzuhalten. Auf dem Parkplatz verhinderte der 25-Jährige das Aussteigen, indem er sie mit dem Sicherheitsgurt festhielt. Die Lenkerin bat eine Passantin um Hilfe, diese alarmierte die Polizei.

Das Opfer hatte von den Schlägen auf die Schläfe Kopfschmerzen. Gegen den Mann wurde ein Betretungsverbot ausgesprochen. Der Beschuldigte zeigte sich geständig und gab zu, seine Ex-Freundin geschlagen zu haben, die Drohungen bestritt er.

