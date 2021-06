Strahlender Sonnenschein, wohlig warme Temperaturen, Idealbedingungen für eine gemeinsame Ausfahrt. Ihre restaurierten Mofas waren der ganze Stolz der Puch-Liebhabergruppe. Doch der Donnerstagnachmittag sollte für die Mopedfahrer aus dem Bezirk Ried im Innkreis zum Albtraum werden. Gegen 17 Uhr legten sie am Straßenrand der B3 einen kurzen Stopp ein, als ein Pkw-Lenker in die Gruppe raste. Zwei Personen erlagen noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen, sieben wurden verletzt.