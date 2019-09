Mit Auto gegen Lkw geprallt: 19-Jähriger schwer verletzt

Es war gegen halb zehn Uhr abends, als der 19-jährige Kirchdorfer auf der B 138 in Richtung Ried im Traunkreis unterwegs war. In Strienzing (Gemeinde Wartberg an der Krems) kam er aus noch unbekannter Ursache mit seinem Pkw von der Straße ab und krachte damit gegen einen auf einem Parkplatz stehenden Lkw. Der junge Mann war schwer verletzt in seinem Auto eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten ihn aus dem Wrack befreien. Die Rettung brachte den Verletzten zum Krankenhaus nach Kirchdorf. Im Einsatz standen die Feuerwehren aus Strienzing, Voitsdorf und Wartberg an der Krems.

Der Unfall passierte auf der B 138 in der Ortschaft Strienzing: