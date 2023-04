Mit Auto gegen Hausmauer geprallt: Innviertler (19) starb

Der 19-Jähriger aus Taufkirchen an der Pram (Bezirk Schärding) fuhr gegen 19:15 Uhr mit seinem schwarzen Fiat Punto auf der Eisenbirner Straße in Richtung Kalling. In der Ortschaft Edenwiesen geriet der Wagen aus noch unbekannter Ursache auf das rechte Bankett. Der Fahrer verriss den Pkw nach links und krachte damit gegen eine Hausmauer.

Der Anprall war so heftig, dass das Auto sowie ein in der Garage des Hauses abgestellter Pkw schwer beschädigt wurden.

Lokalisierung: Edenwiesen ist ein Ortsteil in der Gemeinde Diersbach (Bezirk Schärding):

Ersthelfer bargen den 19-Jährigen bewusstlos aus dem Wrack und versuchten ihn, bis zum Eintreffen der Rettung zu reanimieren. Der Notarzt konnte allerdings nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen.

Im Einsatz standen die Feuerwehren Diersbach und Taufkirchen an der Pram mit je zwölf Helfern, das Rote Kreuz, Rettungshubschrauber sowie die Polizei.

