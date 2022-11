Mit Arbeitsbühne in Stromleitung gefahren

Der Mann hatte am Montag in Sierning während Montagearbeiten von Photovoltaik-Modulen eine Teleskop-Arbeitsbühne gesteuert. Dabei war er gegen Mittag in eine direkt über dem Fahrzeug verlaufende 30 kV-Stromleitung gefahren. Die hintere Abstützplatte und ein Vorderreifen gerieten infolge des Stromschlags in Brand. Der Arbeiter wurde laut dem Notarzt leicht verletzt.