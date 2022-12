Mit Anton Zeilingers Nobelpreis schließt sich in Österreich ein Kreis

Es sei "bemerkenswert", hielt Mats Larsson, Mitglied des Nobelkomitees für Physik der Schwedischen Akademie der Wissenschaften, in seiner Laudatio fest, "wie der Kreis in Österreich begann und wie er in Österreich geschlossen wurde." 89 Jahre nachdem Erwin Schrödinger für die Begründung der Quantenmechanik den Physiknobelpreis erhielt, ging die Auszeichnung wieder an einen Österreicher, an einen Oberösterreicher, an den Innviertler Anton Zeilinger.