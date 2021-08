Mit "3G" und "Eintrittstickets" zum Urfahrmarkt

"Links ist der Eingang, rechts ist der Ausgang …" Seit mehr als einem Jahr hat man Sätze wie diesen am Linzer Urfahranermarkt-Areal nicht mehr gehört. Das beliebte Jahrmarkt-Spektakel fiel dreimal – im Frühjahr und Herbst 2020 sowie im Frühjahr 2021 – Corona zum Opfer. "Wir sind optimistisch, dass wir den Urfahrmarkt von 2. bis 10. Oktober durchführen können", sagen Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) und ÖVP-Stadtvize Bernhard Baier.

Dafür wurde gestern, Freitag, das Präventions- und Sicherheitskonzept dem Linzer Krisenstab sowie den Behörden vorgelegt. So soll für alle Besucher die 3-G-Regel gelten, wobei der Nachweis für getestet, genesen oder geimpft an drei zentralen Stellen außerhalb des Areals – am Hauptplatz, beim Neuen Rathaus und nahe der Straßenbahn-Haltestelle Wildbergstraße – erfolgen soll. An diesen Stellen bekommt man dann ein "Ticket" (oder Band oder Ähnliches), das man schließlich an einem der Eingänge zum Urfahranermarkt vorweisen muss. An den Eingängen selbst muss man sich auch noch registrieren (per Handy oder Zettel). Das gesamte Jahrmarkt-Areal wird übrigens eingezäunt, um den Zustrom unter Kontrolle zu behalten. Eine Besucherbeschränkung wird es aber (zumindest Stand derzeit) nicht geben.

So weit sind die derzeitigen Pläne, die auch mit wichtigen Betreibern des Marktes abgesprochen sind, fertig. "Aber wir müssen natürlich die weitere Entwicklung des Infektionsgeschehens im Auge behalten", sind sich Luger und Baier einig. Nachsatz: "Eine endgültige Entscheidung darüber, ob der Urfahraner Herbstmarkt im Oktober abgehalten werden kann, wird am 9. September getroffen. Denn klar ist: Die Sicherheit und Gesundheit aller Besucher sowie Beschicker steht an erster Stelle."

Die Mehrkosten, die durch das Corona-Präventionskonzept entstehen, werden mit 230.000 Euro beziffert. (kitz)