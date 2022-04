Mit 3,16 Promille: Alkolenkerin rammte Pkw

Die Frau aus dem Bezirk Linz-Land war am Donnerstagabend gegen 23:30 Uhr mit ihrem Wagen auf der B1 in Richtung Wels unterwegs. Vor der Kreuzung mit der Friedhofstraße fuhr sie auf den Linksabbiegestreifen. Dabei rammte sie den an der roten Ampel stehenden Pkw eines 28-jährigen Rumänen aus dem Bezirk Linz-Land. Mit ihm im Auto saß seine hochschwangere Ehefrau.

Da sich die 30-Jährige merkwürdig verhielt und mehrmals versuchte, die Unfallstelle zu verlassen, rief ein Zeuge die Polizei. Den Polizisten gegenüber zeigte sich die offenbar betrunkene Unfallverursacherin abwechselnd weinerlich und aggressiv. Immer wieder versuchte sie die Flucht zu ergreifen, Angaben zum Unfallhergang verweigerte sie. Stattdessen gab sie immer wieder an, dass sie nach Hause müsse, da ihr Kaninchen gestorben sei.

Einen Alkotest verweigerte die Frau, ein Vortest ergab einen Wert von 3,16 Promille. Im Fahrzeug fanden die Polizisten eine halb leere Dose Bier. Nachdem ihr Führerschein und Autoschlüssel abgenommen worden waren, bestand die 30-Jährige darauf, dass die Beamten ihren Pkw nach Hause bringen müssen, da sie diesen am nächsten Tag brauche. Um weitere Vorfälle mit der stark alkoholisierten Frau in der Nähe der viel befahrenen B1 zu vermeiden, wurde die alkoholisierte Lenkerin nach Hause gefahren. Zuvor bestand sie noch darauf, ein paar Dosen Bier aus dem Kofferraum ihres Pkw mitnehmen zu können. Anzeigen folgen.