"Mit 3,84 Promille – da ist ein normaler Mensch bewusstlos"

LINZ. Schwer alkoholisiert wollte ein Autolenker in Traun wegfahren, ein Passant verhinderte das mit einer Anzeige bei der Polizei.

Viel zu tief ins Glas geschaut: 41-jähriger wollte in Traun volltrunken mit dem Auto fahren. (Symbolbild) Bild: Colourbox

3,84 Promille Alkohol im Blut – das rief auch bei den Polizeibeamten Staunen hervor. So stark alkoholisiert wollte nämlich ein 41-jähriger Mann aus dem Bezirk Linz-Land am Samstagabend in Traun mit seinem Auto wegfahren. Ein Passant beobachtete dies und alarmierte die Polizei.

Kurz vor neun Uhr abends ging bei der Polizei Traun eine telefonische Anzeige ein: Ein Auto mit eingeschalteter Warnblinkanlage stehe auf einem Parkplatz bei der Faustball-Sportanlage und eine Person versuche, in das Fahrzeug zu gelangen – falle beim Versuch aber immer wieder um. Als die Polizisten eintrafen, saß ein Mann im Auto und hatte die Zündung bereits eingeschaltet. Die Beamten führten einen Alko-Schnelltest durch, und dieser zeigte einen Wert von 3,84 Promille an. Führerschein und Fahrzeugschlüssel nahmen die Beamten dem Mann sofort ab, der 41-Jährige wird angezeigt.

Derart starke Alkoholisierungen sind zwar selten, aber nicht ungewöhnlich. Erst vor fünf Wochen hatte ein beherzt eingreifender Mann eine Geisterfahrt eines sturzbetrunkenen 40-Jährigen bei Allhaming verhindert. Der Alko-Lenker war drauf und dran, auf der Auffahrt der Westautobahn zu wenden und zum Geisterfahrer zu werden. Er hatte 3,34 Promille Alkohol im Blut.

Dass die Zahl stark alkoholisierter Lenker steige, konnte die Polizei auf OÖN-Anfrage nicht bestätigen. Unbestritten ist: Oberösterreich liegt nach Zahlen der Statistik Austria bei Alkoholunfällen im Straßenverkehr seit Jahren im Bundesländervergleich im Spitzenfeld.

"Nicht mehr handlungsfähig"

Mit fast vier Promille Alkohol im Blut sei ein normaler Mensch längst nicht mehr handlungsfähig, sagt der Innviertler Allgemein- und Notfallmediziner Clemens Novak aus St. Martin. "Im Normalfall ist man ab 3,5 Promille bewusstlos. Jemand, der nie Alkohol trinkt, müsste wahrscheinlich mit diesem Wert schon intensivmedizinisch betreut werden." Dass besagter Autolenker zumindest noch versucht habe, das Auto zu starten, deute – ohne Details zu kennen – jedenfalls auf "ein gewisses Trink-Training" hin, sagt der Mediziner gegenüber den OÖNachrichten.

