Mit 180 km/h über die B1: Pkw-Lenker raste der Polizei davon

Man könne nur von Glück sprechen, dass niemand verletzt wurde, so der Tenor der Polizeibeamten: Mit seiner waghalsigen Fahrweise hat ein 26-jähriger Pkw-Lenker im Raum Lambach mehrere Verkehrsteilnehmer in Gefahr gebracht. Der junge Mann – er besitzt keinen gültigen Führerschein und war mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Pkw unterwegs – war in der Nacht auf Montag auf der B1 bei Gunskirchen in eine Polizeikontrolle geraten.

Mit 100 km/h durchs Ortsgebiet

Auf die deutlichen Anhaltezeichen der Polizisten reagierte er nur scheinbar: Anfangs lenkte er seinen Pkw an den rechten Fahrbahnrand, allerdings nur, um dann plötzlich zu wenden und mit hohem Tempo die Flucht anzutreten. Die Beamten verfolgten den Wagen mit Blaulicht und Folgetonhorn. Davon unbeeindruckt missachtete der junge Lenker "jegliche Verkehrsvorschriften", wie es im Polizeibericht heißt. Er beschleunigte seinen Pkw im Ortsgebiet auf mehr als 100 km/h und erreicht auf der B1 Geschwindigkeiten von mehr als 180 km/h.

Zehn Kilometer Verfolgungsjagd

Aufgrund der hohen Geschwindigkeit wurde die Nachfahrt nur zum Teil aufrechterhalten. Die Verfolgungsjagd erstreckte sich auf rund zehn Kilometer bis im Gemeindegebiet von Edt bei Lambach schließlich der Sichtkontakt verloren ging. Ein Fahndung im Nahbereich brachte vorerst keinen Erfolg, auch die Überprüfung der Kennzeichen führte die Beamten nicht zum Lenker, da diese eigentlich auf einen anderen Pkw zugelassen waren.

Durch Drogen beeinträchtigt

Mittlerweile konnte der Lenker ausgeforscht und am Freitagabend im Gemeindegebiet von Redlham (Bezirk Vöcklabruck) gestellt werden, teilte die Polizei am Samstag mit. Er wies Symptome einer Beeinträchtigung durch Drogen auf und wurde deshalb von einem Arzt untersucht, der die Fahruntauglichkeit feststellte. Zudem ist der Verdächtige nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung, da ihm diese schon zuvor entzogen worden war. Noch dazu war sein Pkw nicht zum Verkehr zugelassen – die missbräuchlich verwendeten Kennzeichentafeln wurden abgenommen.

Zahlreiche Anzeigen

Damit noch nicht genug: Im Pkw fanden die Beamten Suchtmittel und Suchtmittelutensilien. Insgesamt werden dutzende Verwaltungsübertretungen bei den Bezirkshauptmannschaften Wels-Land und Vöcklabruck angezeigt. Hinsichtlich der Gefährdung der körperlichen Sicherheit und der Übertretungen wegen dem Suchtmittelgesetz werden Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Wels erstattet.

