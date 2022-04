Mit 160 km/h durch die 80er-Zone und mit 216 km/h über die A9

Mehrere Raser haben die Polizei am Osterwochenende auf Oberösterreichs Straßen beschäftigt. So wurde im Bezirk Grieskirchen ein 18-Jähriger mit rasantem Fahrstil dingfest gemacht. Er hatte auf der B137 trotz doppelter Sperrlinie und mit überhöhter Geschwindigkeit einen Pkw überholt. Was er nicht wusste: Es handelte sich um ein Zivilfahrzeug der Landesverkehrsabteilung. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf.

Während der Nachfahrt mit eingeschaltetem Blaulicht und Folgetonhorn setzte der 18-Jährige seine rasante Fahrt in Richtung Eferding fort. So überschritt er beispielsweise in einer 80er-Zone die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um weitere 80 km/h. Der junge Mann konnte schließlich angehalten werden. Ein Alkotest ergab einen Wert von 0,56 Promille, teilte die Polizei am Samstagnachmittag mit.

Ebenfalls mehr als 80 km/h zu schnell war ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf am Samstagnachmittag auf der A9. 216 km/h zeigen die Messgeräte der Polizisten im Gemeindegebiet von Ried im Traunkreis. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h hat der junge Lenker damit um 86 km/h überschritten. Er wird der Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf an der Krems angezeigt.