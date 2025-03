Mit 159 km/h über die Schörflinger Landesstraße gerast: Auto beschlagnahmt

Wieder ist der Polizei in Oberösterreich ein Raser ins Netz gegangen: Nachdem die Exekutive erst in der Vorwoche den fahrbaren Untersatz eines Linzers, der mit 153 km/h durch Wels gerast war, eingezogen hatte, musste nun ein 22-jähriger Deutscher, der im Bezirk Vöcklabruck zuhause ist, seinen Boliden abgeben.

Das könnte Sie auch interessieren: Mit 153 km/h durch Wels: Polizei beschlagnahmte Raser-Auto

Beschwerden von anderen Verkehrsteilnehmern hatten die Polizei am Montagmorgen zu Geschwindigkeitskontrollen im Gemeindegebiet von Aurach am Hongar (Bezirk Vöcklabruck) veranlasst. Zeugen hatten den Beamten einen schwarzen Pkw gemeldet, der auf der Schörflinger Landesstraße durch hohe Geschwindigkeit und gefährliche Fahrmanöver aufgefallen war.

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Tatsächlich raste der besagte Wagen gegen 7:20 Uhr mit 159 km/h – statt der erlaubten 80 km/h – an der Streife vorbei. Zudem beobachteten die Polizisten, wie der Fahrer trotz Überholverbot und Sperrlinien mehrere Pkw riskant überholte. In Regau stoppte die Polizei den 22-Jährigen. Seinen Führerschein musste er vorläufig ebenso abgeben, wie seinen Wagen.

Zwei Raser aus dem Verkehr gezogen

Am vergangenen Dienstag war eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Eferdinger Straße einem 26-jährigen Pkw-Lenker aus Linz zum Verhängnis geworden. Wie die Polizei mitteilte, war der junge Mann am späten Nachmittag im Stadtgebiet von Wels mit 153 km/h an einer Verkehrsstreife samt Lasermessgerät vorbeigerast. In dem betroffenen Bereich wären maximal 70 km/h erlaubt gewesen. Führerschein und Auto wurden beschlagnahmt.

Ebenfalls ohne gültige Lenkberechtigung steht seit der Vorwoche ein 31-Jähriger aus dem Salzkammergut da: Der junge Einheimische war mit 124 statt der erlaubten 50 km/h durch St. Lorenz am Mondsee gerast. Er war dabei so schnell unterwegs, dass er nicht rechtzeitig bei der Polizeistreife, die sich samt Lasermessgerät im Ortsgebiet positioniert hatte, anhalten konnte und bei der nächsten Gelegenheit wenden musste. Von einer Beschlagnahmung des Wagens sah die Polizei ab, es handelte sich um den Pkw des Vaters.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.