Mit 140 km/h durch 30er-Zone: Drogenlenker floh in Schärding vor Polizei

Kurz vor Mitternacht wollten Polizisten den Probeführerscheinbesitzer im Zuge von Schwerpunktkontrollen im Schärdinger Stadtgebiet anhalten. Der Lenker stieg jedoch aufs Gas und raste mit seinem PS-starken Auto Richtung Schardenberg davon. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Noch im Ortsgebiet war der 19-Jährige mit mehr als 100 km/h unterwegs. In einer Tempo-30-Zone beschleunigte der Lenker seinen Wagen auf 140 km/h. Fünf weitere Polizeistreifen fuhren dem Raser hinterher, teilweise auch auf deutschem Staatsgebiet. Wieder zurück in Österreich musste die Polizei die Verfolgung im Bereich von Schardenberg aufgrund der zu hohen Gefährdung abbrechen.

Lokalisierung: Schardenberg im Bezirk Schärding:

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Lenker zuhause angetroffen

Da das Kennzeichen des Fluchtautos bekannt war, fuhren die Polizisten zum Wohnort des jungen Mannes. Dort entdeckten sie den Pkw und trafen auch den 19-Jährigen an. Dieser zeigte deutliche Zeichen von Drogenkonsum, was sich im Anschluss auch bei der Untersuchung durch einen Amtsarzt bestätigte. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen. Der Wagen wurde vorläufig beschlagnahmt und der 19-Jährige mehrfach angezeigt.

Bei der Schwerpunktaktion zogen die Beamten außerdem vier weitere Drogenlenker und einen Alkolenker aus dem Verkehr. Vier Fahrzeugbesitzern mussten die Kennzeichen abgenommen werden, weil ihre Autos nicht verkehrssicher waren. Es hagelte zudem zahlreiche weitere Anzeigen.

Auch in Linz flüchtete Lenker vor Polizei

In Linz kam es in der Nacht auf Samstag bei einer Verkehrskontrolle zu einer ähnlichen Situation. Ein Autofahrer sollte von der Polizei angehalten werden, nachdem er etwa doppelt so schnell wie erlaubt durch einen 70er-Bereich gefahren war. Er stieg aufs Gas und raste den Beamten davon. Auch er wurde an seiner Wohnadresse später angetroffen und der Führerschein vorläufig abgenommen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.