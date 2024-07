Mit 14 Kilo Cannabis im Zug: Linzer Polizisten stellten Drogendealer

Illegales Gepäck hatte ein 45-Jährige dabei, als er Ende Mai mit dem Zug von Deutschland nach Wien unterwegs war: Polizisten der Grenzpolizei Passau wurden auf den Mann aufmerksam, weil er sich bei ihrer Kontrolle äußerst nervös verhielt. Die Beamten baten Kollegen aus Linz um eine zweite Kontrolle am Zielbahnhof. Sie sollten den Verdächtigen beim Aussteigen abfangen und dabei auch feststellen, ob der er ein Gepäckstück mit sich führte.

Tatsächlich stieg der 45-Jährige am Wiener Hauptbahnhof mit einem riesigen Reisekoffer aus dem Zug. Der Inhalt: gut ein Kilogramm Kokain und 14,5 Kilogramm Cannabis – Drogen im Straßenverkaufswert von mehr als 100.000 Euro. Er wurde festgenommen und zur Polizei Wien Hauptbahnhof gebracht. Bei seiner Einvernahme meinte er, er habe den Koffer im Zug gesehen und wollte ihn stehlen, ohne zu wissen, was darin war. Der 45-Jährige wurde in die Justizanstalt Wien Josefstadt gebracht, teilte die Polizei am Dienstag mit.

