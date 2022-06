Mit 130 km/h durch die 30er Zone: Autofahrer flüchtete vor der Polizei

Dem 38-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck war die Lenkberechtigung schon vor geraumer Zeit behördlich entzogen worden. Erst in der Vorwoche war er angezeigt worden, weil er dennoch mit dem Pkw unterwegs war. Das jedoch dürfte den offenbar unbelehrbaren Mann nicht davon abgehalten haben, sich weiterhin hinter das Steuer seines Wagens zu setzen.

Am Mittwoch gegen 9:10 Uhr bemerkte ein Polizist den amtsbekannten Mann im Gemeindegebiet von Pöndorf (Bezirk Vöcklabruck) im Gegenverkehr und kehrte um. Gemeinsam mit einem Kollegen versuchte der Beamte, den 38-Jährigen zum anhalten zu bewegen. Dieser aber flüchtete mit stark überhöhter Geschwindigkeit.

100 km/h zu schnell

Dabei wurden insgesamt zehnmal massive Überschreitungen der erlaubten Höchstgeschwindigkeiten gemessen. Der Spitzenwert waren 130 km/h im Bereich einer 30 km/h-Beschränkung. Wegen der massiven Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer mussten die Beamten die Verfolgung abbrechen. Der Mann wird erneut bei der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck angezeigt, teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit.

Es war dies nicht die einzige Verfolgungsjagd, die die Polizei in jüngster Zeit beschäftigt hatte: Ein 20-Jähriger war am vergangenen Samstag in Pettenbach (Bezirk Kirchdorf an der Krems) auf der Flucht vor der Polizei mit einem gestohlenen Auto in einen Baum gekracht.