Mit 1,88 Promille: 21-Jährige prallte gegen Baumstämme

ZELL AM MOOS. Eine 21-Jährige kam mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Baumstämme. Die Fahrerin war stark alkoholisiert.

(Symbolbild) Bild: VOLKER WEIHBOLD

Eine 21-Jährige aus dem Bezirk Braunau am Inn fuhr am heutigen Montag gegen 2:45 Uhr mit dem Pkw ihrer Mutter Richtung Straßwalchen. Im Gemeindegebiet von Zell am Moos kam sie rechts von der Fahrbahn ab, nachdem sie eigenen Angaben zu Folge am Radio hantiert hatte.

Der Pkw prallte frontal gegen dort gelagerte Baumstämme. Die 21-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde in das UHK Salzburg eingeliefert.

Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,88 Promille. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen.

