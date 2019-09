Mit 1,5 Promille: 26-Jährige verursachte Unfall

Eine 26-Jährige fuhr am gestrigen Sonntag um 17 Uhr mit ihrem Pkw in Kirchheim am Güterweg Federnberg in Richtung B141. Am Beifahrersitz saß ein 22-Jähriger. Bei einer Kreuzung hielt sie an, fuhr daraufhin in die Kreuzung ein und übersah dabei den Pkw einer 55-Jährigen. Diese konnte ihren Pkw nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen und es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich.

Beim Zusammenstoß wurden alle drei Personen, die aus dem Bezirk Ried/Innkreis stammen, unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung von der Rettung ins Krankenhaus Ried/Innkreis eingeliefert. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Ein bei der 26-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,5 Promille.