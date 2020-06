Missbrauchsprozess gegen Arzt geht heute ins Finale

Der Prozess am Landesgericht Wels, bei dem einem Arzt aus dem Salzkammergut der sexuelle Missbrauch von 109 Buben vorgeworfen wird, findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Nach der Anklageverlesung der Staatsanwaltschaft und dem Eröffnungsplädoyer des Verteidigers ist der Saal am 26. Mai wieder geräumt worden. An diesem Tag sagte auch der 57-jährige Beschuldigte aus, der sich in einer ersten Stellungnahme nur teilgeständig zeigte: "Ich habe im Rahmen der sexuellen Aufklärung Übergriffe auf pubertierende Burschen begangen", räumte er ein.

Die weiteren Schilderungen des Angeklagten erfolgten hinter verschlossener Tür, ebenso wie die Aussagen von Zeugen und die Videobefragung der mutmaßlichen Opfer. Ob es heute, am fünften Prozesstag, tatsächlich wie geplant ein Urteil geben wird, ist noch ungewiss. Denn es kommen die Gutachter zu Wort, deren Ausführungen mitunter bis zum späten Nachmittag andauern können. In diesem Fall werden die Geschworenen erst am 17. Juni über ein Urteil beraten.

Einweisung in Anstalt möglich

Einerseits wird ein Sachverständiger für Urologie ausführen, ob die Behandlungen der Buben im Genitalbereich – wie vom Angeklagten behauptet – medizinisch notwendig waren oder nicht. Darüber hinaus werden auch zwei psychiatrische Gutachten erörtert. Einerseits, ob die Voraussetzung für die von der Staatsanwaltschaft beantragte Unterbringung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher gegeben ist. Andererseits geht es auch um den Gesundheitszustand der Opfer. Denn drei von ihnen sollen schwere Folgen von den Übergriffen des Arztes davongetragen haben. Wenn dies der Fall ist, könnte der 57-Jährige zu einer Haftstrafe von bis zu 15 Jahren verurteilt werden. Die Staatsanwaltschaft Wels wirft dem Mediziner aus dem Salzkammergut vor, seit 2010 insgesamt 109 Buben sexuell missbraucht zu haben. 40 Opfer sollen noch nicht einmal 14 Jahre alt gewesen sein. Dem Mann wird der schwere sexuelle Missbrauch von Minderjährigen mit gesundheitlichen Folgen angelastet. Weitere Delikte sind unter anderem Masturbationshandlungen, der Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses und die pornografische Darstellung Minderjähriger. Der Verteidiger gab an, dass sein Mandant "zu 90 Prozent der Taten geständig ist." Allerdings nicht bei den Vorwürfen des schweren sexuellen Missbrauchs, für die es langjährige Strafen gibt. (mpk)

Erst bei der Urteilsverkündung dürfen Journalisten wieder in den Gerichtssaal. Sollte dies heute der Fall sein, informieren wir Sie auf nachrichten.at.