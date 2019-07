Missbrauch: "Kinder sollen Nein sagen lernen"

Hohe Wellen schlugen diese Woche die OÖN-Berichte über einen Arzt aus dem Salzkammergut, der innerhalb von fast 20 Jahren mehr als 100 Buben sexuell missbraucht haben soll. Der Mann war Ende Jänner verhaftet worden, bereits im Februar hatten die OÖN exklusiv über diesen Fall, der nun enorme Ausmaße angenommen hat, berichtet.

Der Mediziner genoss in seiner Region das volle Vertrauen der Bevölkerung. Die Missbrauchshandlungen sollen vor allem in seiner Ordination bei "Untersuchungen" im Anal- und Genitalbereich passiert sein. In einigen Fällen dürfte sich der Mann aber auch das Vertrauen erschlichen haben, sodass es sogar zu privaten Treffen in seinem Seedomizil gekommen sein soll.

Die Buben waren zur Tatzeit minderjährig, viele von ihnen unter 14 Jahren. Die OÖN kontaktierten gestern die Strafverteidigerin des Mediziners. "Auf Wunsch der Familie" werde derzeit aber keine Stellungnahme abgegeben, hieß es.

Viele mutmaßliche Opfer schwiegen teils jahrelang, packten erst aus, als die Vorwürfe publik wurden. Hedwig Wölfl, die Leiterin der Kinderschutzzentren "die möwe", sagt, dass Opfer oft "fünf bis sieben Anläufe brauchen, bis ihnen jemand glaubt und hilft". Es sei auch sehr belastend, über die Erlebnisse zu berichten. "Das Schwierigste ist, dass Gewalt und Missbrauch immer in einem Vertrauens- oder Naheverhältnis stattfinden und oft ein Loyalitätskonflikt zum Tragen kommt", sagt Wölfl.

Angstfreies Gesprächsklima

Für Bettina Matschnig, die Vertreterin der Kinder- und Jugendpsychiater in der Ärztekammer, ist die Vertrauensbasis zwischen Kindern und Erziehungsberechtigten das Wichtigste. "Keinesfalls sollten Kinder Angst haben, wenn sie mit ihren Eltern das Gespräch wegen Problemen suchen." Kinder sollten daher schon "früh lernen, dass jeder Mensch, egal wie alt, Nein sagen darf". Eltern sollten das Gespräch über unangenehme Dinge nicht scheuen.

"Kinder sollen wissen, dass es so etwas wie sexuellen Missbrauch gibt und sie nicht alles über sich ergehen lassen müssen, was Erwachsene von ihnen wollen", rät die Psychiaterin. (staro)