Missbrauch in Familie: Fünf Jahre Haft

WELS. Zu fünf Jahren Haft wurde ein 46-Jähriger am Dienstag bei einem Missbrauchs-Prozess in Wels verurteilt. Der Eferdinger soll bereits als 15-Jähriger zum Sexualtäter geworden sein.

Ein Schöffensenat am Landesgericht sprach am Dienstag in einer zweiten Verhandlungsrunde einen 46-Jährigen auf dem Bezirk Eferding wegen mehrfacher sexueller Gewalt gegenüber von drei Frauen schuldig: Andreas L. muss fünf Jahre hinter Gitter, der Strafrahmen beträgt bis zu 15 Jahre.

Die bisherige Unbescholtenheit des arbeitslosen Junggesellen wertete das Gericht als Milderungsgrund. Erschwerend empfanden die Laienrichter die Tatsache, dass alle drei Opfer zum Tatzeitpunkt minderjährig waren und L. gleich mehrerer Verbrechen beschuldigt wurde.

Der Spruch von Richterin Daniela Schneider ist nicht rechtskräftig, denn der Angeklagte und Staatsanwältin Birgit Ahamer beriefen wegen der Höhe der Strafe: L. sind fünf Jahre zu viel, der Staatsanwältin zu wenig.

Schwestern missbraucht

Die drei Opfer des Eferdingers stammen alle aus seiner Familie. Als der derzeit wohnungslose Mann 15 Jahre alt war, begann das Martyrium für seine damals achtjährige Schwester. Das war im Jahr 1988. Er missbrauchte sie immer wieder und ließ erst 1993 von ihr ab. Die Frau leidet nach Angaben der Staatsanwältin unter psychischen Problemen.

Zwischen 1996 und 1999 verging sich der Eferdinger dann an einer weiteren, um fünf Jahre jüngeren Schwester. Schließlich soll es zwischen 2009 und 2017 zu weiteren Übergriffen an einem entfernter verwandten Mädchen gekommen sein. Das Kind war zu Beginn des Missbrauchs erst sieben Jahre alt.

Geständnis nur bei Kinderpornos

Dem Angeklagten wurde auch der Besitz von Kinderpornos vorgeworfen. Einzig in diesem Anklagepunkt bekannte sich der Eferdinger schuldig. Der 46-Jährige bestritt die anderen gegen ihn erhobenen Vorwürfe: Vergewaltigung, Unzucht mit Minderjährigen, sexueller Missbrauch, Blutschande und Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses.

Der Großteil der Verhandlung fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

