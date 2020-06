Padel ist eine Mischung aus Tennis und Squash, stammt aus Mexiko und hat seit einigen Jahren auch in Österreich Anhänger. Am Sonntag, 21. Juni, veranstaltet der ASVÖ-Sportverein auf der Padel-Anlage in Lichtenberg, übrigens der einzigen in Oberösterreich, ab 9 Uhr ein Padel-Turnier. Die OÖN sprachen mit Padel-Trainerin Christine Wallmüller.