Mischfahrzeug verlor auf B137 tonnenweise Beton

Mindestens 25 beschädigte Autos, sechs Kilometer verunreinigte Fahrbahn, ein stundenlanger Feuerwehreinsatz: Das ist die Bilanz eines Vorfalls, der am Mittwochnachmittag die Einsatzkräfte im Innviertel beschäftigte.

Ein 35-jähriger Rumäne war mit seinem Betonmischfahrzeug auf der B137 von Andorf kommend in Richtung Schärding unterwegs, als der Betonmischer auf Höhe der Ortschaft Laufenbach im Gemeindegebiet von Taufkirchen an der Pram begann, sich selbst zu entladen. Grund für das Malheur dürfte ein technisches Gebrechen an der Kreuzhebelsteuerung gewesen sein, so die Polizei.

Ein Kubikmeter Fertigbeton verloren

Erst in der Ortschaft Pramdorf, Gemeinde St. Florian am Inn, bemerkte der Lenker das Problem und hielt das Schwerfahrzeug an. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Betonmischer schon rund einen Kubikmeter Fertigbeton auf der Fahrbahn verteilt. Mindestens 25 nach- und entgegenkommende Fahrzeuge wurden dadurch zum Teil erheblich beschädigt.

Fünf Polizeistreifen und die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr St. Florian am Inn standen über die Dauer von mehr als zwei Stunden im Einsatz, um den Verkehr umzuleiten, die betroffenen Straßenabschnitte abzusichern und den Unfall aufzunehmen. Die verunreinigte Fahrbahn wurde mittels Lkw-Kehrmaschine gereinigt und anschließend wieder für den Verkehr freigegeben.