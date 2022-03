Ministerium warnt vor Betrug mit "Zollgebühren"

Das Finanzministerium warnt vor Betrugsversuchen mit angeblich vom Zollamt Österreich verschickten E-Mails mit Absender "Zoll-Paket-Dienste@Osterreichischer-Zoll.at".

Mit den Mails wird versucht, angebliche Zollgebühren einzutreiben. Empfänger der mit dem Betreff "General direktion Zoll" ver-sendeten Nachrichten werden aufgefordert, ein Paysafecard-Guthaben um 75 Euro zu kaufen und den PIN-Code an eine E-Mail-Adresse zu verschicken. Es handle sich dabei um einen Internet-Betrugsversuch, warnt das Finanzministerium – und empfiehlt, solche Mails sofort zu löschen und keinesfalls auf darin enthaltene Links oder Dateien zu klicken. Zahlungsinformationen des Finanzministeriums und des Zollamtes würden grundsätzlich in Form von Bescheiden erfolgen, betont das Ministerium. Diese werden per Post zugestellt oder sind in der eZoll-Anwendung abrufbar. Niemals werde die Übermittlung von persönlichen Daten wie Passwörtern, Kreditkartendaten, PIN-Codes oder Kontoinformationen gefordert.