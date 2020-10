Ministerium reagierte prompt auf OÖN-Bericht

Umgehend reagiert hat das Ministerium für Arbeit, Familie und Jugend auf einen OÖN-Bericht in der gestrigen Ausgabe der Mühlviertler Nachrichten. Darin wurde der Fall eines beeinträchtigten Mädchens geschildert, das per hausärztlichem Attest vom Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes während des einstündigen Schultransports mit einem privaten Busunternehmen befreit war. Allerdings: Laut Verordnung des Ministeriums sei dieses Attest nichtig gewesen – lediglich eines von Schul- oder Amtsarzt hätte Gültigkeit. So hieß es erst vergangene Woche auch in einem Merkblatt an die Finanzämter, die für die Fahrtkosten aufkommen. Und das, obwohl das Sozialministerium bestätigte, dass ein Attest vom Hausarzt reiche.

Die Eltern des Mädchens wandten sich an die OÖNachrichten und sprachen von "Schikane – Arzt muss doch Arzt sein".

Vonseiten des Ministeriums wurde gestern eingeräumt, dass es in der internen Kommunikation zu Missverständnissen gekommen sei und man sich "selbstverständlich an die Vorgaben des Sozialministeriums hält". Ein neues, adaptiertes Merkblatt an die Finanzämter soll noch diese Woche ausgeschickt werden.

Für die betroffene Familie kommt das neue Schreiben zwar zu spät, denn die Eltern haben sich, damit ihre Tochter weiter zur Schule gefahren werden kann, ein zusätzliches Attest geholt. "Aber ich freue mich trotzdem, weil es anderen Eltern einen zusätzlichen Arzttermin erspart", sagt die Mutter des betroffenen Mädchens.

Für Familien, die ein beeinträchtigtes Kind haben, das beim Transport vom Mund-Nasen-Schutz ausgenommen ist, reicht also ab nun ein hausärztliches Attest aus.

Artikel zum Nachlesen auf nachrichten.at/muehlviertel

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Manfred Wolf Redakteur Magazin, Chef vom Dienst m.wolf@nachrichten.at