Minister Rauch: "Wir brauchen die Pflegekräfte so dringend wie einen Bissen Brot"

Simulationsübung: Schüler Joel (r.) und Sebastian demonstrieren, was im Notfall zu tun ist.

Bedacht klopft Krankenpflegeschüler Joel frühmorgens an die Zimmertür von Frau Aigner und betritt das Zimmer der Pensionistin im Alten- und Pflegeheim. Die 94-jährige Frau liegt in ihrem Pflegebett und soll von dem Schüler des Diplomlehrgangs Gesundheits- und Krankenpflege zum Aufstehen und Frühstücken gebracht werden. "Mir tut alles weh, früher war ich viel in den Bergen unterwegs. Jetzt geht gar nichts mehr", sagt die betagte Frau.