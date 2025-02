Mineralwasser im Test: Ewigkeits-Chemikalie in 14 von 23 Produkten gefunden

Zwar lagen die Konzentrationen unter den gesundheitlich relevanten Grenzwerten, dennoch ist die gesetzliche Anforderung der „ursprünglichen Reinheit“, die Mineralwässer von herkömmlichem Leitungswasser unterscheidet, damit in Frage gestellt.

Insgesamt wurden 18 Mineralwässer und fünf Heilwässer österreichischer Hersteller untersucht, darunter auch solche aus Tiefen von über 200 Metern. Die untersuchten Produkte stammen aus unterschiedlichen Regionen Österreichs: sechs aus der Steiermark, sechs aus Tirol, vier aus dem Burgenland, je zwei aus Oberösterreich, Niederösterreich und Salzburg sowie eines aus Kärnten. Lediglich neun davon waren frei von der Ewigkeits-Chemikalie Trifluoracetat (TFA).

EU-weit existiert ein Grenzwert, der vorsorglich für sogenannte toxikologisch relevante Abbauprodukte von Pestiziden festgelegt wurde. Die in den untersuchten Wässern gemessenen Belastungen liegen in zwei Fällen unter diesem EU-Grenzwert und in zwölf Fällen darüber. Im Vergleich mit TFA-Belastungen im Leitungswasser sind die in den Mineral- und Heilwässern gemessenen Konzentrationen im Schnitt niedriger.

Die Ergebnisse der Untersuchungen im Detail:

Keine oder nur geringe TFA-Belastung finden sich tendenziell in sehr alten und tiefen Quellen, die von geologischen Barrieren gut geschützt sind. Faktoren, die zu einer Beimischung von jüngerem Grundwasser aus höheren Schichten führen, können – begünstigt durch intensive Landwirtschaft im Einzugsgebiet der Quellen – mitunter hohe TFA-Belastungen verursachen.

Was ist TFA und wie gefährlich ist es?

TFA ist ein extrem stabiles Zerfallsprodukt von PFAS-Pestiziden (Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) die vor allem in der Landwirtschaft verwendet werden. Neben der Landwirtschaft (75 Prozent) gelten laut dem deutschen Umweltbundesamt auch fluorierte Gase aus der Kältetechnik (20 Prozent) sowie Emissionen aus kommunalen Kläranlagen und industriellen Einflüssen (5 Prozent) als Eintragsquellen.

Toxikologisch wurde TFA lange Zeit insbesondere von PFAS-Herstellern als weitgehend unbedenklich dargestellt. Doch Anfang 2021 zeigte eine Studie an Kaninchen schwere Missbildungen an Föten, verursacht durch TFA. Vom Hersteller wurde in der Folge TFA gemäß EU-Chemikalienrecht als reproduktionstoxisch der Kategorie 2 eingestuft. Es steht also im Verdacht, die Fortpflanzung, auch beim Menschen, zu gefährden.

