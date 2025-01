Minderjährige Burschen krachten mit gestohlenem BMW gegen Mauer

In der Nacht auf Mittwoch, gegen 1.30 Uhr, nahmen die polizeibekannten Burschen den Wagen in Betrieb. Er ist bei einer Kfz-Werkstätte in Kremsmünster (Bezirk Kirchdorf) zur Reparatur abgestellt und offenbar unversperrt gewesen. Der 16-jährige Serbe, der in Kremsmünster wohnt, startete den Pkw, der 15-jährige Micheldorfer saß am Beifahrersitz.

In Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) verlor der führerscheinlose Lenker die Kontrolle über das Auto und prallte gegen eine Betonmauer. Er und sein Begleiter – beide blieben unverletzt – flüchteten danach von der Unfallstelle. Nach einem Hinweis konnten die Burschen am nächsten Morgen ausgeforscht werden. Sie gaben die Straftaten zu und werden auf freiem Fuß angezeigt. Die Polizei beziffert den Schaden, den die zwei Jugendlichen verursacht haben, mit mehreren tausend Euro.

