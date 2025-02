Millionenbetrug mit Luxusautos: Zwei Männer in Wels verurteilt

Drei Männer standen am Freitag in Wels vor Gericht, weil sie leasingfinanzierte, hochpreisige Autos weiter verkauft und so einen Schaden über 1,8 Millionen Euro angerichtet haben sollen. Letztlich wurden zwei von ihnen wegen Veruntreuung und gewerbsmäßigen schweren Betrugs verurteilt, der Dritte wurde freigesprochen.