Millionenbetrug mit Fahrzeugleasing in Oberösterreich

Insgesamt wurden mit betrügerisch erlangten Leasing-Finanzierungen 18 Fahrzeuge bei diversen Händlern in beiden Bundesländern bestellt, teilte die Polizei am Montag mit. Die Übergabe wurde durch die Ermittlungen in letzter Minute verhindert.

Anfang Dezember wollte eine Speditionsfirma bei einem Fahrzeughändler im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld fünf Neufahrzeuge im Gesamtwert von mehr als hunderttausend Euro abholen. Bei der Übergabe wurde der Händler allerdings misstrauisch: "Den bisher noch unbekannten Tätern passierte ein markanter Fehler, der den Firmeninhaber zweifeln lies. Er verständigte die Polizei", schilderte Pressesprecher Heimo Kohlbacher gegenüber der APA. Welcher, wurde aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt gegeben.

Mehr als zwei Millionen Euro Gesamtschaden

Fest steht jedenfalls, dass die erforderliche Leasing-Finanzierung durch Vorlage einer gefälschten Jahresbilanz einer niederösterreichischen Firma und einem gefälschten Reisepass erlangt wurde. Das Unternehmen, auf dessen Name gekauft werden sollte, ahnte von dem Betrugsversuch nichts, dem Leasing-Anbieter waren die Fälschungen nicht aufgefallen.

Durch weitere aktive Ermittlungen des Landeskriminalamtes Steiermark stehen die noch unbekannten Täter im Verdacht auf die gleiche Weise noch weitere 13 Fahrzeuge bei unterschiedlichen Autohäusern in der Steiermark und Oberösterreich bestellt zu haben. Die Auslieferung konnte aber durch die Ermittlungen des Landeskriminalamtes (LKA) Steiermark verhindert werden. Insgesamt hätte sich der Gesamtschaden auf mehr als zwei Millionen Euro belaufen.

Das LKA Steiermark schließt nicht aus, dass es bereits zu vollendeten Straftaten gekommen ist. Mögliche Opfer oder Zeugen wurden am Montag gebeten, sich beim LKA unter 059/133 60 3333 zu melden.

