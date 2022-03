Millionenbetrügereien in großem Stil mit Leasing-Pkw

Den Fall ins Rollen brachte eine Anzeige eines Autohändlers im Bezirk Eferding im Oktober 2020. Nach einem versuchten Leasingbetrug beim Ankauf eines Pkw nahm das Landeskriminalamt die Ermittlungen auf.

Wie sich herausstellte, hatten in Wien ansässige serbisch-stämmige Täter ein ausgeklügeltes Betrugssystem geschaffen. Die Ermittler waren laut eigenen Angaben erstaunt, "in welchem Umfang, mit welcher Rücksichtslosigkeit und in welcher Größenordnung" die Organisation agierte.

Strohmänner im Ausland rekrutiert

Die Betrügerbande rekrutierte Personen aus dem sozialschwachen Milieu, die als Leasingnehmer auftraten. Diese Personen wurden nicht nur im Osten Österreichs, sondern auch in der Slowakei, Ungarn, Kroatien, Bulgarien und Serbien gesucht. Ihnen wurden - für ihre persönlichen Verhältnisse - lukrative Geldbeträge geboten, damit sie ihre Personaldaten für Betrügereien in Österreich zur Verfügung stellen. Darunter befanden sich zahlreiche Personen, die weder lesen noch schreiben konnten.

Die Organisation finanzierte auch die Ausstellung aktueller Personaldokumente, den Transport nach Österreich, die vorübergehende Unterbringung sowie notwendige Auslagen für attraktive Kleidung. Die Personen wurden in Österreich polizeilich angemeldet, ein Konto eröffnet und mit gefälschten Lohnbestätigungen ausgestattet. Derart ausgerüstet wurden bei verschiedensten Autohäusern im Bundesgebiet Fahrzeuge zwischen 20.000 und 120.000 Euro angekauft und fremdfinanziert.

Die angekauften Pkw wurden nach einigen Tagen ohne Wissen des Finanziers und somit Eigentümers wieder abgemeldet und weiterverkauft. Diese Vorgänge wiederholten sich so lange, bis sich Betrugsabteilungen der Finanzinstitute einschalteten und weitere Anfragen ablehnten. Ab diesem Zeitpunkt wurde die Person wieder in ihr Heimatland geschickt und auch meistens um den versprochenen Lohn geprellt.

Als zweite Schiene wurden aus dem gleichen sozialen Milieu Geschäftsführer und Strohmänner für aufgekaufte Firmen gesucht. Diese Firmen waren operativ nicht mehr tätig und nur noch Scheinkonstrukte. Bilanzen wurde erforderlichenfalls gefälscht und damit aktive Firmen vorgetäuscht.

Den Erlös aus den Betrügereien haben die Täter reingewaschen. Ihnen wird daher auch Geldwäsche angelastet. Ebenso werden ihnen massive Finanzvergehen, Sozialhilfemissbrauch und Urkundenfälschungen zur Last gelegt.

Über drei Millionen Euro Schaden

Insgesamt wurden 43 Personen der Staatsanwaltschaft Wien wegen gewerbsmäßig schweren Betruges in 111 Fällen und weiteren damit zusammenhängenden Delikten zur Anzeige gebracht. Die Schadenshöhe beträgt nach derzeitigem Stand über drei Millionen Euro.

26 Pkw konnten noch sichergestellt werden. Betroffen sind somit auch die Käufer dieser Fahrzeuge, die sich jetzt um ihre Fahrzeuge vor den Bezirksgerichten streiten müssen.

Acht Personen befinden sich derzeit in Haft oder wurden bereits zu Haftstrafen verurteilt.