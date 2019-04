Militärkommandant Raffetseder geht mit 30. Juli in Pension

Neuer Chef in schwieriger Zeit. Das schrieben die OÖNachrichten im August 2001 zum Amtsantritt von Kurt Raffetseder als Militärkommandant. Mit 30. Juli geht der 62-jährige Generalmajor nun in den Ruhestand – und auf seinen Nachfolger kommen wohl nicht minder schwierige Zeiten zu.

Kommt Muhr als Nachfolger von Raffetseder? Bild: Heer

Unter insgesamt sechs Verteidigungsministern übte Oberösterreichs oberster Soldat sein Amt aus und war dabei auch um kräftige Worte in Richtung Rossauer Lände (Wien) nie verlegen. So kritisierte er mehrmals den existenzgefährdenden Sparkurs der Regierung und sagte etwa: "Die materielle Ausstattung des Heeres ist eine Schande."

Zugleich versuchte er aber auch, für die Armee im Land ob der Enns zu retten, was zu retten ist. So trat er etwa für Schließung und Verkauf der Kaserne in Linz-Ebelsberg ein. Wohl wissend, dass dies die Rettung für das Kommando der 4. Panzergrenadierbrigade sein könnte. So war es dann auch – das Kommando blieb, es übersiedelte "nur" nach Hörsching. Die Ausschreibung der Position des Militärkommandanten erfolgt zwar erst in den kommenden Wochen. Laut Insidern kristallisiert sich allerdings bereits jetzt ein ernst zu nehmender Kandidat heraus: Oberst des Generalstabsdienstes Dieter Muhr. Er ist im Ministerium derzeit für eines der "Leuchtturm-Projekte", die neue Sicherheitsschule in Wiener Neustadt, verantwortlich.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema