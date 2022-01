Milder Jahresbeginn setzt sich noch bis Dienstag fort

Eine dicke Winterjacke und Haube benötigte man in der Silvesternacht in weiten Teilen des Landes nicht. In Weyer, Bezirk Steyr-Land, hatte es in der Nacht 14,4 Grad. "Solche Temperaturen in der kältesten Zeit des Jahres sind schon sehr ungewöhnlich", sagt Josef Haslhofer von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Ganz ähnlich geht es zum Wochenbeginn weiter. Der heutige Montag bringt viele Wolken, zeitweise sind Regenschauer möglich. "Am Nachmittag wird es längere Niederschlagspausen geben, auch die Wolken werden vereinzelt auflockern. Es bleibt sehr mild mit sechs bis elf Grad. Die Schneefallgrenze wird bei rund 1500 Metern legen", sagt Haslhofer.

Auch am Dienstag bleiben uns die viel zu warmen Temperaturen – sieben bis zwölf Grad – bei bewölktem Wetter erhalten.

Am Mittwoch kühlt es ab

"Am Mittwoch wird sich das Wetter umstellen." Mit Luft von Nordwest werde es im Laufe des Tages spürbar kühler, so der Meteorologe. Die Schneefallgrenze sinkt bei Tagestemperaturen zwischen null und sechs Grad auf unter 600 Meter, in der Nacht auf den Dreikönigstag am Donnerstag ist mit Frost zu rechnen. Tagsüber bewegen sich die Temperaturen dann zwischen minus ein und plus drei Grad.

Ähnlich geht es dann zu Beginn des kommenden Wochenendes weiter. "Am Freitag ist wechselhaftes Wetter zu erwarten, leichter Schneefall oder Schneeregen ist möglich", sagt Haslhofer. Die Temperaturen werden leicht über dem Gefrierpunkt liegen.