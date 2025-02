Mikroplastik im Unteren Eissee am Hallstätter Gletscher entdeckt

Insgesamt 13 verschiedene Plastikarten befanden sich in den Proben, die die Umweltschützer aus Seen auf der Pasterze in Kärnten und dem Osttiroler Schlatenkees, dem Kitzsteinhorn in Salzburg und eben dem Hallstätter Gletscher, entnahmen und im Labor analysieren ließen.

Im Kleinen Eissee fanden sie beispielsweise Polyester, die von Kleidung oder Verpackung stammen könnte, Polyethylen, das meist für Verpackungen benutzt wird, ein Stück einer Teflon-Folie, ein Fragment aus chlorsulfoniertem Polyethylen-Kautschuk und eines, das aus Ethylpolysilikat besteht und als hitzebeständige Beschichtung dient.

Als Mikroplastik bezeichnet man alle Plastikteilchen, die kleiner sind als fünf Millimeter. Oft sind sie mit freiem Auge gar nicht sichtbar. Es gibt verschiedene Arten, wie sie auf den Gletscher gelangen können: Zum einen setzen menschliche Aktivitäten auf dem Gletscher wie Skibetrieb Plastikteilchen frei, zum anderen werden Partikel aus dem nahen Siedlungsraum durch Wind und Regen auf den Gletscher gebracht. "Erschreckend war für uns, dass wir auch dort Mikroplastik gefunden haben, wo es weder Liftanlagen noch Straßen in der Nähe gibt", sagt Greenpeace-Expertin Ursula Bittner. Denn Mikroplastik kann auch über die Atmosphäre - also mit den Wolken - weite Strecken zurücklegen und in entlegene Gebiete transportiert werden.

Probenentnahme am Kleinen Eissee. Bild: (c)Mitja Kobal/ Greenpeace

Trinkwasserquellen können verunreinigt werden

Mit dem Niederschlag landen Schadstoffe wie Mikroplastik auf dem Gletscher. "Dort werden sie im Eis gespeichert, das aber durch die Klimakrise viel schneller schmilzt", sagt Bittner. "Das Mikroplastik wird freigesetzt und gelangt in den Wasserkreislauf." Dort werden die Teilchen, die aufgrund ihrer Oberflächeneigenschaften, Schadstoffe anziehen, von Wassertieren aufgenommen und gelangen über die Nahrungskette schließlich auch auf die Teller von Menschen. Auch Trinkwasserquellen können verunreinigt werden.

Greenpeace setzt sich daher für Maßnahmen zum Schutz der Gletscher ein, wie ein Verbot von Baumaßnahmen in diesen Gebieten. Auch die Moränen und Gletschervorfelder müssten strenger geschützt werden. Zudem fordert die Organisation, dass bis 2040 weltweit um 75 Prozent weniger Plastik produziert wird. Denn: Ist Plastik einmal in der Umwelt, ist es nicht mehr abbaubar.

