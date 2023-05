Michaels riskanter Ausflug in die Steilhänge Hallstatts

Das nächste Mal ziehe er seine Arbeitshose an, sagte der vierjährige Michael nach seiner Rettung. Die dürfe nämlich schmutzig werden. "Weil du hast ja auch so ein schönes Hemd an. Warum eigentlich?", fragte er den anderen Michael, der am Sonntagnachmittag im abschüssigen Gelände des Salzbergs in Hallstatt stand. Er komme gerade frisch aus der Dusche, antwortete Alpinpolizist Michael Gruber. Aber jetzt müssten sie langsam und vorsichtig aufbrechen.