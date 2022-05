"Mich macht nicht mein Kind fertig, sondern das System"

Helga Beck fühlt sich überbelastet – und schon lange "am Anschlag", wie die 47-jährige Angestellte aus Pucking sagt. Sie ist die Mutter von Alexander, der mit seinen fünf Jahren eigentlich in den Kindergarten gehen sollte. Doch der Bub, der unter ADHS (Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung) sowie einer Wahrnehmungsstörung leidet, wurde Mitte des vorigen Jahres vom Integrationskindergarten in seiner Heimatgemeinde suspendiert.