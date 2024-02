Meteorologe vor Ferienstart: "Nützen Sie den Sonntag!"

Für 199.061 oberösterreichische Schülerinnen und Schüler beginnen am Freitag die Ferien. Wettertechnisch wird diese Woche einen "zögerlichen Start" hinlegen, sagt Geosphere-Meteorologe Josef Haslhofer. Wenn am Samstag tausende Familien in den Urlaub aufbrechen, wird es regnen. Am ehesten erhascht man am Nachmittag ein paar Sonnenstrahlen im Mühlviertel, in der südlichen Landeshälfte bleibt es am ersten Ferientag stark bewölkt. Deutlich freundlicher präsentiert sich das Wetter am Sonntag, vor allem im Süden Oberösterreichs: "Dort wird es den ganzen Tag recht sonnig", sagt Haslhofer, und appelliert: "Nützen Sie den Sonntag!"

Denn zu Wochenbeginn sind die Verhältnisse für Museumsbesuche oder Hallenbäder ideal: Es wird windig und nass. Die Schneefallgrenze am Montag liegt bei 1500 Metern. "Das heißt, auch in höheren Lagen des Mühlviertels, zum Beispiel am Hochficht, wird es leider regnen", sagt der Meteorologe. Auch am Dienstag könne es ab und zu noch leicht regnen. Jene, die ihre Ferien an der Alpensüdseite, also in Kärnten oder Tirol verbringen, können sich hingegen freuen: "Je weiter südlich, umso freundlicher ist das Wetter zu Wochenbeginn."

Am Mittwoch kommen Sonnenhungrige dann auch in Oberösterreich auf ihre Kosten. Aus jetziger Sicht werde das der sonnigere Ferientag, sagt Haslhofer. Niederschlagsfrei und warm geht es am Donnerstag weiter.

Am Freitag ist die Alpennordseite wieder wetterbegünstigt. Im Süden Österreichs hingegen ist der Himmel von dichten Wolken bedeckt. Bei Temperaturen bis 13 Grad kommen die ganze Ferienwoche über Frühlingsgefühle auf. Erst am Wochenende soll sich das ändern, wenn Oberösterreich "ein Schwall kühler Luft mit Regen- und Schneeschauern" erreicht. Wenn die Prognose hält, könnte es wieder bis 1000 Meter herabschneien.

