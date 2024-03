Meteorologe: "Es sieht so aus, als wäre der Winter schon vorbei"

In der Nacht auf heute, Montag, verebbte der Föhn aus Südwest, der Wind drehte und blies wieder aus dem Westen, sodass es verglichen mit dem Kaiserwetter vom Sonntag etwas abkühlt. Der Montag verläuft wechselhaft, im Innviertel scheint die Sonne häufig, im Mühlviertel und im Zentralraum hingegen kaum. Dafür soll es trocken bleiben. In der Früh betragen die Temperaturen zwei bis acht Grad, am Nachmittag steigen sie auf neun bis 13 Grad. „Diese Werte liegen über dem 30-jährigen