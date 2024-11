Metallverpackungen dürfen ab jetzt auch in den gelben Sack

Ab 1. Jänner 2025 gilt in Österreich ein Einwegpfand auf Getränkeverpackungen. Damit verbunden sind Veränderungen bei der Mülltrennung. Künftig werden sämtliche Leicht- und Metallverpackungen gemeinsam im Gelben Sack beziehungsweise in der Gelben Tonne gesammelt. Ausnahme sind wenige Gemeinden im Bezirk Steyr-Land.

"Eine gesonderte Sammlung von Metallverpackungen ist nach Wegfall der Getränkedosen nicht mehr wirtschaftlich sinnvoll. Durch die Vereinheitlichung ergeben sich auch Vorteile für die Bürger", sagt Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne). Die gemeinsame Entsorgung soll den Haushalten das Sammeln erleichtern, gleichzeitig erhoffe man sich durch den verminderten Aufwand eine höhere Sammelbereitschaft. Außerdem werde man so effizienter, durch die gemeinsame Tonne verkürzen sich Transportwege, CO2 wird eingespart.

Altstoffsammelzentren planen bereits neue Projekte

Auch in den Altstoffsammelzentren (ASZ) gibt es Änderungen. Einwegpfandprodukte und kleinere Kunststoffverpackungen wie Joghurtbecher oder Chipssackerl werden ab Jänner nicht mehr angenommen. Weiterhin abgeben kann man Getränkekartons und Metallverpackungen. "Das kann man sich künftig aussuchen, ob man die im gelben Sack oder im ASZ sammelt", sagt Christian Ehrengruber, Geschäftsführer der Landes-Abfallverwertungsunternehmen GmbH. Die Änderungen werden in den kommenden Wochen verstärkt an die Kunden kommuniziert.

Durch die wegfallenden Sammelmengen haben die ASZ auch mit fehlenden Einnahmen zu kämpfen. Man rechne mit Summen von 600.000 bis 700.000 Euro, die den Altstoffsammelzentren so entgehen werden, sagt Ehrengruber. Das wolle man durch neue Projekte wieder kompensieren. Angedacht ist etwa die Sammlung und Wiederverwertung Gipskartonplatten oder auch eine neue Recyclinganlage für alte Matratzen.

