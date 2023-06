Messgewand, Bargeld und Schmuck gestohlen: Einbrecherbande geschnappt

Bereits im Februar gelang es der Polizei die Männer im Alter zwischen 24 Jahren und 43 Jahren auszuforschen. Ihren ausgeklügelten Plan hatte sich die Bande bereits in Rumänien festgelegt, bevor sie - vorerst zu viert - nach Linz reisten und sich in einem Hotel einquartierten. Ein fünfter Täter kam mit dem Zug von Rumänien nach Linz nach und schloss sich dort der Gruppe an, wie die Polizei am Samstag berichtete.

Die Männer brachen täglich in mehrere Kirchen und ältere Gebäude - vorwiegend im ländlichen Raum - ein, die sie zuvor ausspioniert hatten. Sie brachen die Gebäude entweder mit massiver Muskelkraft oder Einbruchswerkzeug auf und stahlen Schmuck und Bargeld. Den Schmuck setzen sie in einer Linzer Goldverkaufsstelle in Geld um.

Katsdorfer Tabernakel im Visier

Beim Einbruch in die Katsdorfer Pfarrkirche (Bezirk Perg) versuchten sie gar einen 200 Kilogramm schweren Tabernakel aus Bronze zu stehlen. Beim Transport ins Fluchtfahrzeug kamen jedoch Kirchenbesucher in die Pfarrkirche, sodass die Täter das Diebesgut abstellen und unverrichteter Dinge flüchten mussten.

Streit um einen Koffer mit Messgewand

Am 15. Februar dann spürte der Kriminaldienst des Bezirkspolizeikommandos Urfahr-Umgebung das Täterfahrzeug mit rumänischem Kennzeichen schließlich auf. Während eine Fahndung danach ausgeschrieben wurde, brachen die Beschuldigten noch in das Büro der Pfarre Hartkirchen (Bezirk Eferding) ein und entwendeten dort Münzgeldern und auch einen Koffer mit Messgewändern und Messutensilien. Auf der Flucht dürfte es zwischen den Männern allerdings zum Streit darüber gekommen sein, wo die gestohlenen Utensilien aufbewahrt werden sollten. Daraufhin warfen sie die Diebesbeute in Feldkirchen an der Donau aus dem Fahrzeug unter ein Gebüsch und beschlossen nach Rumänien zurückzufahren.

Weit kamen sie allerdings nicht mehr: Auf der Fahrt in Richtung Linz wurden sie schließlich auf der B127 von einer Polizeistreife geschnappt und festgenommen. Die Beamten fanden zahlreiches Diebesgut im Fahrzeug.

Die fünf Verdächtigen wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz in die Justizanstalt Linz überstellt. Durch das Verhehlen eines Teiles der Diebesbeute wurde ein nicht wiedergutzumachender materieller, aber insbesondere auch ideeller Schaden verursacht. Die Beschuldigten sind keine Unbekannten: Zwei der Männer wurden bereits in Deutschland straffällig, gegen einen liegt gar ein internationaler Haftbefehl vor.

