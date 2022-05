Messerstich nach Streit in Sammeltaxi

Wilde Szenen haben sich in den Morgenstunden des 1. Mai in einem Sammeltaxi im Bezirk Gmunden abgespielt. Zwei Fahrgäste gerieten in einen Streit, der in Kirchham blutig endete.

Ein 26-Jähriger aus Vorchdorf wurde mit einem Messer in die Brust gestochen und musste am Ende im Spital notoperiert werden. Der mutmaßliche Täter, ein 19-jähriger deutscher Staatsbürger, wurde zur Fahndung ausgeschrieben und stellte sich bei der Polizei.

Beide Männer saßen laut Polizei gegen vier Uhr früh auf der Rückbank eines Sammeltaxis. Das spätere Opfer soll den mutmaßlichen Täter – beide sollen laut Exekutive betrunken gewesen sein – während der Fahrt schwer beleidigt haben: "in herablassender und diskriminierender Weise wegen dessen deutscher Abstammung", wie es in einer Presseaussendung der Landespolizeidirektion Oberösterreich heißt.

In Kirchham stieg der 26-Jährige aus und wollte auch den 19-Jährigen aus dem Wagen zerren. Doch dabei soll der Jüngere dem Älteren ein Messer in die Brust gerammt haben. Der 19-Jährige verblieb im wegfahrenden Taxi.

Der ausgestiegene 26-Jährige realisierte, dass er eine Stichwunde erlitten hatte, und rief seine Freundin an, die ihn noch abholte und nach Hause fuhr. Doch dort verschlechterte sich der Zustand des Verletzten so sehr, dass er in ein Spital gebracht und notoperiert werden musste.

Die Taxilenkerin konnte den 19-Jährigen identifizieren. Zu Hause konnten ihn die Beamten nicht antreffen. Der junge Mann stellte sich im Beisein seiner Eltern später selbst und wurde verhaftet.