Messerstich in Linzer Altstadt: Polizei sucht Täter

Es war gegen 23.30 Uhr, als der Linzer von den beiden Männern vor einem Lokal in der Hahnengasse angesprochen wurde. Nachdem sie von dem 37-Jährigen Zigaretten haben wollten, zückte einer der Täter plötzlich ein Messer. Er stach damit in Richtung des Oberkörpers des Linzers und fügte diesem dabei eine rund zehn Zentimeter lange Schnittverletzung am rechten Unterarm zu. Während die beiden Täter anschließend davonrannten, ging der Schwerverletzte zunächst heim zu seiner Lebensgefährtin. Die stark blutende Wunde sollen sie zunächst mit mehreren Handtüchern abgebunden haben.

Erst am nächsten Vormittag kurz vor 10 Uhr zeigte das Opfer den Überfall dann bei der Polizei an. Nach der Erstversorgung wurde der Linzer schließlich in den Linzer Med Campus III gebracht. Er konnte laut Polizei vorerst noch nicht einvernommen werden.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Linz-Kleinmünchen unter 059133/4585 erbeten.

